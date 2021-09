Aldi startet erstmals eine Kooperation mit der Deutschen Bahn. Verkauft werden die DB-Tickets in allen deutschen Aldi-Filialen vom 20. bis zum 25. September.

Für 49,90 Euro können Kunden Tickets für zwei einfache Fahrten innerhalb Deutschlands in der 2. Klasse in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn erwerben. Reisezeitraum ist der 27. September bis 11. Dezember 2021 (außer freitags). Maximal zehn Tickets pro Person können Kunden an der Kasse erwerben.

„Durch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn regen wir unsere Kunden an, umweltbewusst zu reisen und bringen sie zum gewohnt günstigen Aldi-Preis auf die Schiene“, sagt Peter Grebarsche, Director Customer Interaction bei Aldi Süd.

„Die Tickets lassen sich flexibel über den Herbst bis zum frühen Winter einsetzen und eignen sich (...) für alle, die die umweltfreundliche Art der Fortbewegung schon immer ausprobieren wollten“, so Dirk Rückwart, Director Category Management bei Aldi Nord.