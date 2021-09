Ebenfalls ab dem 1. Oktober werden Jessica Schwarz für den Bereich Finanzen sowie Alexander Hüge für den Bereich Mitarbeiterservice ­ und -entwicklung in die Geschäftsführung eintreten. Klaus Böhmer ist bereits seit 1. April Mitglied der Geschäftsführung und vertritt die Bereiche Logistik und IT.

Aktuell gibt es 140 Alnatura-Märkte in 65 Städten in 13 Bundesländern. Unter der Marke Alnatura werden über 1.300 verschiedene Bio-Lebensmittel produziert. Vertrieben werden diese in den eigenen Alnatura Bio-Märkten und europaweit in rund 12.800 Filialen verschiedener Handelspartner. Alnatura beschäftigt rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 250 Lernende. Im Geschäftsjahr 2019/2020 erwirtschaftete Alnatura einen Netto-Umsatz von 1,08 Milliarden Euro und damit ein Umsatzplus von 19,6 Prozent zum vorangegangenen Geschäftsjahr.