27.000 Quadratmeter Bürofläche, Umsetzung in 22 Monaten und 100: Die Edeka Rhein-Ruhr hat ihr neues Verwaltungsgebäude in Moers-Utfort eröffnet und damit drei Standorte in Moers zusammengelegt. Am 1. September eröffnen die Einzelhandelsflächen mit E-Center, Trinkgut, Bäckerei und Meztgerei.

Dirk Neuhaus, der Geschäftsführer der Edeka Rhein-Ruhr, betonte bei der Eröffnung, dass dieses „ehrgeizige Projekt mitten in der Pandemie im Zeit- und Kostenrahmen planmäßig“ abgeschlossen werden konnte. Jetzt könnten drei verschiedene Bürostandorte in Moers zusammengelegt werden, erläutert er. „Voneinander lernen, sich gegenseitig helfen und neue Kolleginnen und Kollegen

schnell einbinden – all das sind Erfolgsfaktoren, für die die Menschen bei Edeka Rhein-Ruhr stehen.

Sie jetzt wieder zusammenzubringen und am gemeinsamen Standort diese Dinge bewusst zu

ermöglichen und zu fördern, ist das Besondere an unserer neuen Verwaltung“, führte Neuhaus weiter

aus.

Mit dem Einzug der Verwaltung sind die Arbeiten der Edekaplatz noch nicht komplett abgeschlossen.

Am 1. September öffnen die meisten der Dienstleister und Einzelhändler am Edekaplatz für ihre Kunden. „Damit bekommt Moers ein einzigartig dichtes Angebot für viele verschiedene Services und Einkaufsangebote. Gleichzeitig können wir das gesamte Spektrum der Edeka-Welt zeigen. Ob E-Center mit den Produkten aus unserer Großmetzgerei Rasting, Trinkgut-Getränkefachmarkt oder Büsch Bäckerei – wir lösen uns als erste EDEKA Region vom Großhandlungslager und verbinden uns

eng mit dem Einzelhandel“, erklärt Dirk Neuhaus.