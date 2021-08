E-Commerce Amazon plant stationäre Kaufhäuser

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon will in den USA offenbar mit rund 3.000 Quadratmeter großen Geschäfte im Stil von Kaufhäusern starten. Die ersten Filialen sollen in Kalifornien und Ohio an den Start gehen, melden US-Medien. Konkrete Angaben zum Zeitplan enthielt der Bericht nicht.