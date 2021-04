Üffing trat im Juli 2019 als Senior Category Buyer für die den Bereich WPR / Papier / Folien ins Unternehmen ein. Zuvor hat er fast zehn Jahre für die Edeka-Gruppe in verschiedenen Einkaufsfunktionen für Marke und Eigenmarke gearbeitet. Den Bereich WPR / Papier / Folien führt er interimistisch in Personalunion weiter. In seiner neuen Funktion berichtet Christian Üffing an Daniel Kniel, Geschäftsleiter Ware Vollsortiment.