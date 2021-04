Lidl Bezahlen per App möglich

Die Zahlung erfolgt per Lastschrift über das Girokonto. Zur Aktivierung von Lidl Pay müssen Kunden einmalig ihre Bankverbindung und ihre Adresse hinterlegen sowie eine Pin vergeben.

Wollen Kunden mit Lidl Pay bezahlen, müssen sie dies vor dem Scan der Lidl-Plus-App kurz mit ihrer Pin, ihrem Fingerabdruck oder per Face-ID bestätigen. Am Ende des Kassiervorgangs fragt der Lidl-Mitarbeiter an der Kasse, ob die Zahlung mit Lidl Pay erfolgen soll. Nach der ersten Nutzung von Lidl Pay erhalten die Kunden einen Coupon über 5 Euro, der beim nächsten Einkauf ab 30 Euro eingelöst werden kann.

Laut Unternehmen wurde die Lidl-Plus-App in Deutschland bereits mehrere Millionen Mal heruntergeladen.