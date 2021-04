Nach Daten von ComprarAcciones.com, wird der Anteil am Online-Umstz in den USA von 6,7 (2020) auf 7,1 Prozent in diesem Jahr wachsen. Nach dem letzten Ranking der NRF ist Wal-Markt weiterhin der weltweit größte Händler, dicht gefolgt von Amazon. Der Walt-Mart-Gesamtumsatz lag 2020 – online and stationär – bei 559 Milliarden US-Dollar (467 Milliarden Euro), über 200 Milliarden US-Dollar (167 Milliarden Euro) mehr als Amazon.

Wal-Mart erwartet, dass die Click-and-Collect-Einkäufe 2021 um 15 Prozent auf 83 Milliarden US-Dollar (69 Milliarden Euro) ansteigen.