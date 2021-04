Der Standort auf der balearischen Halbinsel gewann den Wettbewerb gegen Breslau, Paris und Essen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die neue Filiale in Cala Millor ist bereits der neunte Standort, 40 neue Aldi-Märkte sollen noch bis Jahresende hinzukommen. Das Unternehmen selbst spricht von einem „historischen Meilenstein“. Der erste Aldi in Spanien entstand 2015.

„Unser Ziel ist es, auch in den kommenden Jahren deutlich zu wachsen. Spanien ist ein wichtiger Markt für die Expansion der Unternehmensgruppe", sagt Valentin Lumbreras, CEO der Aldi Supermercados S.L. in Spanien. Insgesamt gibt es in Spanien bereits 336 Aldi-Nord-Märkte.

Aber nicht nur in Spanien strebt die Unternehmensgruppe langfristiges und profitables Wachstum an. Alle Landes-Gesellschaften setzen weiter auf Expansion. So sind auch in Deutschland zahlreiche neue Märkte geplant.