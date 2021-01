Edeka Convenience: Frischer Markenauftritt

Anzeige

Mit der namentlichen Umbenennung und der Schaffung eines entsprechenden neuen Markenlogos will Edeka C+C Großmarkt als Tochtergesellschaft der Edeka-Zentrale so eine klarere Abgrenzung zur verbundweiten Vertriebsschiene „Edeka Foodservice“ für Großkunden schaffen. Die Vertriebsmarke „Edeka Convenience“ ist auf die ganzheitliche Versorgung von Convenience-Shops in Deutschland spezialisiert. Bis auf den neuen Markenauftritt bleibt für die Kunden alles auf dem bewährt hohen Niveau, wies es in einer Pressemeldung der Hamburger heißt. Auch der Internetauftritt wurde neu gestaltet (www.edeka-convenience.de).