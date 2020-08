Bundesregierung : Unterstützung für Innenstadt-Händler

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU, Foto) will in der Corona-Krise Pleiten von kleineren Läden in Innenstädten verhindern. „Wir müssen Konzepte zur Wiederbelebung der Innenstädte entwickeln“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Dabei setzt er vor allem auf Digitalisierung.