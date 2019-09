Rewe: 500. Tankstellen To Go-Shop

Aral und Rewe haben den 500. Rewe To Go-Shop an einer Aral Tankstelle in Garching bei München eröffnet. Insgesamt sollen bis Ende 2021 bis zu 1.000 Aral Stationen auf das innovative Shopkonzept umgerüstet werden.

Mit ihrer Kooperation läuteten Aral und Rewe im Jahr 2016 eine neue Ära im Convenience-Geschäft an Tankstellen ein. In den darauffolgenden zwei Jahren wurden in hohem Tempo Aral Stationen im gesellschaftseigenen Netz auf das neue Rewe To Go-Shopkonzept umgebaut. Im April dieses Jahres startete Aral eine Optimierungsphase, um neue Erfahrungen in das Konzept einfliessen zu lassen. Seitdem wird das Warenangebot und die Ausstattung des Shops noch gezielter auf die Kundennachfrage im jeweiligen lokalen Umfeld ausgerichtet. Seit Juli geht die Umrüstung an Aral Stationen weiter. Bis Jahresende soll die Anzahl auf 550 Rewe To Go-Shops steigen.