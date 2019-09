Lidl: Discounter auf der Kö

Lidl zieht es zunehmend in die Innenstädte. Der Discounter eröffnete an diesem Donnerstag einen Markt auf der Düsseldorfer Einkaufsmeile Königsallee („Kö“). Mit nur 700 Quadratmetern Verkaufsfläche zielt Lidl vor allem auf den schnellen Einkauf im „Vorbeigehen“. Geleitet wird die Filiale in den nächsten Wochen von 36 Auszubildenden der Regionalgesellschaft Grevenbroich.