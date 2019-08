Edeka / Budnikowsky: Neu aufgestellt

Anzeige

Die gemeinsame Handels- und Service GmbH & Co. KG wurde von Edeka und Budnikowsky mit dem Ziel gegründet, Einkauf, Vertrieb und Marketing zu bündeln und unter der Marke Budni bundesweit Drogerien zu eröffnen. Zu Beginn der Kooperation vor eineinhalb Jahren waren in der Geschäftsführung der GmbH neben einer Edeka-Managerin auch Nicolas und Christoph Wöhlke aus der Budnikowsky-Gründerfamilie. Künftig würden Einkauf, Vertrieb und Marketing für alle Budni-Märkte jedoch von Edeka-Managern gelenkt.

Laut Hamburger Abendblatt bleiben Julia, Christoph und Vater Cord Wöhlke weiterhin Geschäftsführer der Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG mit rund 180 Budni-Filialen in Hamburg und verantworten von der Hansestadt aus die Expansion in Berlin. Außerhalb von Hamburg und Berlin bliebe die Eröffnung weiterer Filialen unter der Marke Budni jedoch in der Hand von Edeka.