Lieferdienst: Deliveroo gibt Deutschland auf

Deliveroo, nach eigenen Angaben der führende Essenslieferdienst, will seine Aktivitäten in Deutschland einstellen. Grund dafür sei die Verdopplung des Umsatzes in anderen Märkten weltweit, die das Unternehmen nun verstärkt in den Fokus nehmen will. im Fokus steht die Expansion in den anderen europäischen Märkten sowie in der Asien-Pazifik-Region.