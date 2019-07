Rewe: Trommeln fürs Regionale

„Gemeinsam für deine Region“: Unter diesem Claim startet die Rewe am Sonntag, 14. Juli, eine Omnichannel-Kampagne, die zehn Wochen lang laufen soll. Diese rückt die Partnerschaft von Supermärkten und lokalen Lieferanten unter anderem filmisch in den Mittelpunkt.

Rewe bietet nach eigenen Angaben rund 20.000 regionale und lokale Produkte an – je nach Saison und Region. Die enge Zusammenarbeit mit den Erzeugern wird nun zehn Wochen lang in den Mittelpunkt gerückt, Rewe erzählt dabei die Geschichten zu den Menschen hinter den Produkten. Denn Erzeuger und Kaufleute beziehungsweise Marktmanager pflegten oft jahrelange persönliche Geschäftsbeziehungen, die auf Vertrauen und Transparenz basierten, so die Kölner. Neben den lokalen Lieferanten werden laut Rewe auch die unter der Eigenmarke „Rewe Regional“ angebotenen Produkte und ihre Hersteller vorgestellt.

Exemplarisch für diese Zusammenarbeit stehen innerhalb der Kampagne 13 Partnerschaften von Kaufleuten und Marktmanagern mit lokalen Erzeugern. Drei der dreizehn Partnerschaften bilden das Herzstück der TV-Spots: Kaufmann Niklas Riebel aus Hamburg und Obstbaumeister Johannes Reyer aus dem Alten Land, Kauffrau Susann Daubitz und Müllerin Petra Schuster von der Schustermühle in der Oberpfalz, sowie Kaufmann Lutz Ahlers und Eierlieferant Jobst Lütgeharm aus dem Calenberger Land.

Daneben werden weitere regionale Themen online sowie stationär in den Märkten und im Handzettel gespielt und regional angepasst. So wird in den Märkten unter anderem auf Lieferantentafeln für die Kunden transparent gemacht, welcher Erzeuger hinter den angebotenen Produkten steckt, sowie unter dem Kommunikationsdach „Aus deiner Region“ auf das regionale und lokale Sortiment hingewiesen. Aktionen und Verkostungen in den Märkten ergänzen das Engagement. Über Social Media und weitere digitale Kanäle werden auch die anderen Kaufleute-Erzeuger-Paare und ihre Geschichten vorstellt. Die Microsite rewe.de/regional präsentiert wöchentlich wechselnde Regionen: mit Erzeugern aus der Umgebung, Rezepten und einem Gewinnspiel. Zusätzlich wird es sowohl passende Rewe- als auch Payback-Coupons auf Rewe-Regional-Produkte in den jeweiligen Apps geben.