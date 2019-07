Verdi: Warnstreiks im Einzelhandel

Betriebe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von Warnstreiks betroffen. In Baden-Württemberg vierte Verhandlungsrunde. Pilotabschluss aus Nordrhein-Westfalen als Vorbild für Gewerkschaft Verdi.

Anzeige

Zum Wochenstart seien Beschäftigte von Geschäften und Märkten in den Regionen Leipzig, Ostsachsen, Dresden, Halle, Erfurt und Gera zum Streik aufgerufen, teilte Verdi am Sonntag in Leipzig mit.

Die Gewerkschaft verlangt für 256.000 Beschäftigten im Einzelhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 7,6 Prozent mehr Lohn. Das Angebot der Arbeitgeber über eine Erhöhung von 1,5 Prozent in 2019 und 1 Prozent in 2020 lehnt Verdi ab.

Bei den Verhandlungen in Nordrhein-Westfalen hatten sich die Tarifparteien Anfang Juli auf einen Abschluss geeinigt. Nun befinden sich die Tarifverhandlungen im Einzelhandel auch in Baden-Württemberg auf der Zielgerade. Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi treffen sich am Montag(11.30 Uhr) zur vierten Runde.