Kaufland: Verkauft Obst und Gemüse mit optischen Mängeln

Nun sind „Die etwas Anderen“, wie dieses Obst und Gemüse genannt wird, in ganz Deutschland erhältlich. Ob Obst oder Gemüse optische Fehler hat, ist für die Qualität des Produktes unerheblich: „Es stecken überall genauso viel Vitamine drin und sie sind genauso aromatisch wie die übliche Ware“, betont Markus Mutz, Einkauf Obst und Gemüse. Kaufland verkauft die Produkte lose. Damit verfolgt das Unternehmen auch seinen Ansatz, Verpackungsmaterial zu vermeiden. In Verbindung mit den von Kaufland angebotenen Frischetaschen können die Kunden „Die etwas Anderen“ ohne Einweg-Plastikverpackung einkaufen. Zunächst bietet das Unternehmen Äpfel, Karotten und Kartoffeln an. Je nach Jahreszeit wird das Sortiment aber auch um andere regionale Obst- und Gemüsesorten ergänzt.