Norma: Vorn im Online-Shop-Ranking

Norma24.de wurde zum benutzerfreundlichsten Onlineshop in der Kategorie Universalanbieter gekürt. Durchgeführt wurde das Ranking „Leading Shops“ von Chip, einem der auflagestärksten Computermagazine Deutschlands, und von Globis Consulting.

Getestet wurde in den folgenden fünf Bereichen: Transparenz & Sicherheit, Konditionen & Service, Benutzerfreundlichkeit, Produktinfos & Präsentation und Mobile Nutzbarkeit.

Im Online-Shop norma24.de bietet der Händler hauptsächlich Nonfood-Produkte an. Gelistet sind 25.000 Artikeln zum Beispiel Weine, Nah- und Fernreisen oder Produkte zur Telekommunikation.

In der Kategorie Lebensmittel & Drogerie gingen die ersten drei Plätze, in absteigender Reihenfolge an: alles-vegetarisch.de, alnatura-shop.de und apodiscounter.de.