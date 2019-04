Edeka: Steigt mit Bio-Supermärkten ein

Anzeige

Unter dem Namen „Naturkind“ soll im Spätsommer in Hamburg ein erster Bio-Supermarkt eröffnet werden, kündigte Vorstandschef Markus Mosa an. Betrieben wird dieser von einem selbstständigen Edeka-Kaufmann. Zwei bis drei weitere Läden seien in Planung. Dies sei der richtige Weg, da Kunden bestimmte Sortimente in Fachmärkten suchten, sagt Mosa. Wenn das Konzept funktioniere, solle damit in der genossenschaftlich organisierten Gruppe expandiert werden.

Parallel soll der Einstieg in den Drogeriemarkt in Kooperation mit der Hamburger Kette Budnikowsky vorangetrieben werden. In diesem Jahr sind bis zu 15 Märkten vor allem in Süddeutschland geplant. Auch hier wolle sich Edeka zunächst vom Konzept überzeugen. Die anvisierten 50 neuen Edeka-Drogeriemärkte pro Jahr seien eine mittelfristige Planung, erläuterte Mosa.