Für Sie Handelsgenossenschaft: Neue Doppelspitze

Christian Zeitz wird ab dem 1. Mai 2019 neben Silke Rösler in die Geschäftsführung der Für Sie Lebensmittelhandel-Verwaltungsgesellschaft mbH (LHV) berufen. Zeitz ist seit 2006 Mitarbeiter der LHV, seit 2010 Prokurist. In dieser Funktion hat der 40-Jährige in den letzten Jahren bereits eng mit der Geschäftsführung zusammengearbeitet.