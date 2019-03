Metro-Studie zum Weltfrauentag: Viel ungenutztes Potenzial

Anzeige

Hier zeige sich deutlich das bisher unerschlossene Potenzial weiblicher Unternehmerinnen. Die Unterschiede variieren in den 10 untersuchten Ländern deutlich. Am größten ist der Unterschied in Rumänien und am geringsten in der Tschechischen Republik. Insgesamt sind Frauen in Indien am optimistischsten, wenn es darum geht, ob sie ihr eigenes Unternehmen gründen werden (31 Prozent).

In Deutschland würden 20 Prozent der Frauen gerne ein eigenes Unternehmen gründen, aber nur zwei Prozent denken, dass das klappen könnte. Hierzulande sind übrigens 80 Prozent der Unternehmerinnen älter als 45, so alt sind sie in den anderen Ländern nicht. Und fast die Hälfte aller deutschen Unternehmerinnen hat Kinder, dies ist immer noch die niedrigste Zahl unter den zehn Ländern.