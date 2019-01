Branchenwettbewerb Mitarbeiter des Jahres:Ab heute bewerben!

08.01.2019 Lebensmittel Praxis

Heute startet der Branchenwettbewerb Mitarbeiter des Jahres. Ab sofort können Märkte ihre besonders engagierten Mitarbeiter vorschlagen – Menschen, die sich für andere einsetzen, sozial engagieren und das Wohl des gesamten Teams in den Vordergrund stellen. Wie der Wettbewerb funktioniert, steht auf der Homepage supermarktdesjahres.de.

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der Veranstaltung „Menschen und Märkte“, am 22. Mai in Bonn. Das ist der Event, bei dem auch die „Supermärkte des Jahres“ gekürt werden. Der Wettbewerb „Mitarbeiter des Jahres“ wird ausgerichtet von der Lebensmittel Praxis und der Zeitschrift „Meine Familie und ich“. In der Jury sind Experten aus der Edeka, den Globus SB-Warenhäusern und der Rewe Group vertreten. Partner des Wettbewerbs ist das Unternehmen Mestemacher.

Die Bewerbungs-Unterlage finden Sie hier.