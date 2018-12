Lidl:Betreibt Pop-up-Restaurant

06.12.2018 Lebensmittel Praxis

Lidl Deutschland ist der Betreiber des Münchner Pop-up-Restaurants „DASLUX42“. Bis 12. Dezember bietet dort Sternekoch Andreas Schweiger (m.) ein Vier-Gänge-Gourmetmenü an. Alle Zutaten dafür stammen von dem Neckarsulmer Discounter.

Unter der Führung des Sternekochs wurde das exklusive Restaurant Ende November in der Münchner Müllerstraße 42 eröffnet. Feste Preise gibt es nicht, sondern jeder Gast zahlt, was ihm das Essen und der Abend wert ist.

Alle Einnahmen des Restaurants werden an Münchener Charity-Organisationen gespendet. In der ersten Woche kamen rund 22.700 Euro zusammen, die Schweiger gemeinsam mit Melanie Berberich (l.), Mitglied der Geschäftsleitung Lidl Deutschland, und Jürgen Achenbach (r.), Geschäftsführer Marketing Lidl Deutschland, an den Verein Power-Child übergeben hat. Die Einnahmen der zweiten Woche gehen an die „You“-Stiftung.