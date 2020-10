Lidl: Erste Supercharger am Netz

Lidl hat in Berlin zwei sogenannte Supercharger auf den Parkplätzen zweier Filialen in Betrieb genommen. Das Ladenetz der Neckarsulmer (derzeit mehr als 270 Stationen) soll bis Ende Februar um 130 weitere Ladesäulen ergänzt werden.

Lidl bleibt nach eigenen Angaben Vorreiter beim Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Zwei Supercharger sind nun in Berlin ans Netz gegangen: An der Filiale in Berlin-Pankow, Eldenaer Str. 34 A, können Kunden ab sofort ihre Fahrzeuge mit bis zu 75 kW laden, in Berlin-Tempelhof-Schöneberg, Vorarlberger Damm 24/26, stehen sogar 150 kW Ladeleistung zur Verfügung.

Bereits jetzt betreibt Lidl nach einer Unternehmensmeldung mit mehr als 270 Ladesäulen das größte E-Ladenetz im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Rund 130 Ladesäulen sind derzeit im Bau und werden bis Ende des laufenden Geschäftsjahres, Ende Februar 2021, in Betrieb genommen. In den folgenden Jahren soll der Ausbau mit einer ähnlichen Geschwindigkeit vorangetrieben werden.

Bei der Leistung setzt Lidl auf einen Mix aus verschiedenen E-Ladesäulen: Je nach Bedarf am jeweiligen Standort soll das Laden mit 22 bis 150 kW möglich sein. Am häufigsten werden DC-Schnelllader mit 50 kW zum Einsatz kommen.