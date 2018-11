Kaufland:Deutsche Wintertomaten

27.11.2018 Lebensmittel Praxis

In allen Kaufland-Filialen gibt es jetzt ganzjährig Tomaten aus deutschem Anbau. Die Firma Gemüsering baut die Früchte in Zorbau, Sachsen-Anhalt, exklusiv für den Lebensmittel-Einzelhändler an.

Anzeige

Kaufland bietet bundesweit Rispen-, Cocktail- und Snacktomaten. Der Erzeuger errichtete dafür auf einer Fläche von rund 80.000 Quadratmetern ein Gewächshaus und beschäftigt mehr als 70 Mitarbeiter. Kunden erkennen die deutschen Wintertomaten an dem Siegel „Marktfrisch aus Deutschland“.

Nachhaltigkeit spiele bei dem Anbau eine wesentliche Rolle, heißt es aus dem Unternehmen. So werde unter anderem zu 75 Prozent auf Regenwasser zurückgegriffen und Schlupfwespen zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. „Mit unserem Partner Gemüsering arbeiten wir bereits seit vielen Jahren sehr gut zusammen und haben gemeinsam dieses nachhaltige Tomaten-Projekt weiterentwickelt“, so Markus Mutz, Einkauf Obst und Gemüse bei Kaufland.