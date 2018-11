Amazon:Eröffnet Weihnachts-Pop-up Store in Berlin

19.11.2018 Lebensmittel Praxis

Amazon eröffnet am Donnerstag, den 22. November 2018, am Berliner Ku‘damm erstmalig einen stationären #HomeOfChristmas -Pop-up Store in Deutschland. Besucher können vom 22. bis 27. November (Sonntag geschlossen) vor Ort Geschenkideen entdecken, neue Produkte testen, Cyber Monday Must-have-Angebote über die Amazon App shoppen, an Weihnachts-Workshops teilnehmen und sich von Geschenk-Experten beraten lassen.

„Mit #HomeOfChristmas wollen wir unseren Kunden eine ganz neue Möglichkeit bieten, sich mit Freunden und Familie auf die Weihnachtstage einzustimmen – von Geschenke-Inspirationen bis zum Winter-Work-Out – jeden Tag erwartet Kunden ein anderes Erlebnis“, sagt Ralf Kleber, Country Manager Amazon.de. Themenbereiche sind unter anderem: über 500 von Amazon Produktexperten ausgesuchte Geschenke aus verschiedenen Kategorien wie Spielzeug, Beauty, Küchen- und Haushaltswaren, Unterhaltungselektronik und mehr, darunter auch hunderte Must-have-Angebote der Cyber Monday Woche, inklusive ausgewählter Weihnachtsgeschenke bekannter Marken.

Im Bereich Lebensmittel präsentiert Nespresso mit der Maschineninnovation Nespresso Vertuo eine neuartige Art der Kaffeezubereitung. Kunden können außerdem Produktinnovationen wie den 3Bears Porridge oder den Airfryer von Philips ausprobieren. Auch kleine Unternehmen sind dabei: Frauengeführte Unternehmen, Familienbetriebe, innovative Hersteller, Start-ups und Amazon Handmade Kunsthandwerker aus Deutschland, die über Amazon verkaufen, zeigen ihre Lieblingsgeschenkideen wie den Beton Blumentopf der Beske-Manufaktur aus Köln und die Sushi-Box von Reishunger aus Bremen.

L‘Oréal setzt mit Maybelline-Produkten die Trends für das diesjährige Weihnachts-Make-Up. Men Expert sorgt mit seiner Anwendungs-Area dafür, dass auch die Männer für die Festtage perfekt gepflegt und gestylt sind.

Die Geschenke können über die Amazon App direkt online gekauft werden und anschließend nach Hause, an den Arbeitsplatz oder an einen Amazon Locker versendet werden.