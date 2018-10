Lidl / American Express:Neue Bezahloption

31.10.2018 Lebensmittel Praxis

Ab sofort akzeptieren die rund 3.200 Filialen des Discounters Lidl in Deutschland die Kreditkarten von American Express. Das Bezahlen mit der American Express Karte funktioniert bis 50 Euro auch kontaktlos ohne Eingabe der PIN über die NFC-Technologie (Near Field Communication).

Dafür hält der Karteninhaber seine Karte an das Lesegerät an der Kasse. Die Zahlungsinformationen werden dann übertragen. Zudem gibt es bei jedem Einkauf, der mit einer American Express Karte getätigt wird, Membership Rewards Punkte. Voraussetzung dafür ist, dass der Karteninhaber am Bonusprogramm von American Express teilnimmt.