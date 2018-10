Migros:Insekten im Sortiment

18.10.2018 Lebensmittel Praxis

Die schweizerische Migros verkauft ab sofort Mehlwürmer, Grillen und Heuschrecken. Diese drei Insekten werden in getrockneter Form in allen größeren Supermärkten angeboten.

Anzeige

Die Produkte sind ungekühlt ein Jahr haltbar und bieten die Möglichkeit, sie direkt aus dem Beutel zu essen oder nach Belieben salzig oder süß zuzubereiten. Passend dazu bietet die Migros in ihrer eigenen Klubschule Kochkurse zum Einsatz von Insekten in der Küche an. Auch ein eigens konzipiertes Kochbuch hält Informationen dazu bereit.