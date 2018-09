Lidl:Bananen komplett aus fairem Handel

26.09.2018 Lebensmittel Praxis

Seit 2006 bietet Lidl bundesweit ausschließlich Bio-Bananen mit dem Fairtrade-Siegel an, ab Mitte Oktober beginnt nun auch die Umstellung der konventionellen Bananen, die bisher die Rainforest Alliance-Zertifizierung trugen. Den Anfang machen 330 Lidl-Filialen im süddeutschen Raum.

Anzeige

Die konventionellen fairen Bananen sind mit einem Fairtrade-Sticker entsprechend gekennzeichnet. Schrittweise wird in weiteren Lidl-Regionen das Angebot ausgeweitet und damit die Umstellung von konventionellem Anbau auf Fairtrade in den Erzeugerländern weiter vorangetrieben.

„Mit dem Angebot an ausschließlich Fairtrade-zertifizierten Bananen setzen wir konsequent neue Standards in der Sortimentsgestaltung im Lebensmitteleinzelhandel, daran haben wir intensiv in den vergangenen Monaten gearbeitet“, sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.