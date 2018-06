Carrefour:Zusammenarbeit mit Google

13.06.2018 Lebensmittel Praxis

Carrefour und Google gehen eine strategische Partnerschaft ein. Carrefour will laut Unternehmensmitteilung, das Know-how beider Unternehmen zusammenzubringen, um dem französischen Verbraucher „neue und innovative Commerce-Erfahrungen“ zu bieten.

Die Partnerschaft beinhaltet die Präsenz von Carrefour auf einer neuen Google-Shopping-Website und Google Assistant in Frankreich. Ab 2019 können Kunden in Frankreich Lebensmittel über verschiedene Kanäle (Google Home/Google Assistant/Google Webseite) einkaufen. Bestellte Artikel können nach Hause geliefert oder in einem Pick-up-Store abgeholt werden.

Noch in diesem Sommer nimmt ein Innovationslabor in Paris seine Arbeit auf. Carrefour-Ingenieure werden mit Google Cloud AI-Experten zusammenarbeiten, um eine neue Einkaufswelt für den Kunden zu schaffen. Ebenso beinhaltet das Abkommen ein Trainingsprogramm zur Beschleunigung der digitalen Transformation der Carrefour Group.

„Diese Allianz macht Carrefour zum ersten Partner von Google im Bereich des Lebensmittel-E-Commerce in Europa“, sagte Alexandre Bompard, CEO von Carrefour. Sébastien Missoffe, Vice President und Managing Director von Google France ergänzt: „Mit Alexandre Bompard und seinem Team wollen wir neue Vertriebsmodelle und E-Commerce-Technologien erkunden, um den Käufern in Frankreich einfache, reibungslose und äußerst relevante Erlebnisse zu bieten.“