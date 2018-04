DM:Guter Start in das Jahr 2018

26.04.2018 Lebensmittel Praxis

DM ist nach Angaben von Geschäftsführer Erich Harsch (Foto) gut in das Geschäftsjahr 2017/2018 gestartet. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr (Ende März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf fast 5,35 Milliarden Euro, davon gut 4,08 Milliarden Euro in Deutschland (plus 4,3 Prozent).

Angaben zum Gewinn macht DM nicht. Auch die Zahl der Filialen ist weiter gestiegen. Im Inland waren es am Ende des ersten Geschäftshalbjahres 1920 (Vorjahreszeitpunkt: 1856), insgesamt sind es 3512 (3404).

Für DM arbeiteten Ende März in 13 europäischen Ländern mehr als 59.300 Beschäftigte, davon mehr als 40.300 in Deutschland. In den Märkten in Deutschland kauften nach Unternehmensangaben täglich rund 1,9 Millionen Kunden ein.

Das Onlinegeschäft entwickelt sich nach Harschs Angaben gut, Angaben zum Umsatz machte er jedoch nicht. Inzwischen bietet das Unternehmen 140 Produkte über den Online-Marktplatz Tmall Global auch in China an.