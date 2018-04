Presse-Grosso:Neuer Vize im Vorstand

25.04.2018 Lebensmittel Praxis

Der Unternehmer Vincent Nolte (Foto l.)ist neuer zweiter Vorsitzender des Bundesverbandes Presse-Grosso. Er tritt in der laufenden Legislatur die Nachfolge von Robert Herpold an, der sein Mandat nach 9 Jahren abtritt. Frank Nolte (Foto m.) und Jan Carlsen (Foto r.)führen ihre Mandate als 1. Vorsitzender bzw. Vorstand Betriebswirtschaft fort.

Vincent Nolte ist geschäftsführender Gesellschafter der Presseservice Nord GmbH & Co. KG in Bremen. Der gelernte Verlagskaufmann und Diplom-Betriebswirt ist seit 2007 in der Branche tätig und engagiert sich seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen im Bundesverband Presse-Grosso: Seit April 2013 als Vorstand der Regionalgruppe Nord und seit April 2015 als Bereichsleiter Regulierung. Frank Nolte und Vincent Nolte sind weder verwandt noch verschwägert.