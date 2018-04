Rewe Group:Toom startet PopUp Store

05.04.2018 Lebensmittel Praxis

Unter dem Motto „Grüner wird‘s nicht“ eröffnet Toom am Samstag, den 14. April (Frühlingsanfang) seinen ersten PopUp Store „StadtGrün by toom“. In der Kölner Innenstadt wird auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern das Thema „Urban Gardening“ aufgegriffen. Darüber hinaus werden Workshops zu verschiedenen Pflanz- und Do-it-yourself-Themen angeboten

Das neue temporäre Store-Konzept dient zur Image-Bildung und rückt die Toom-Eigenmarke, insbesondere das Bio-Nutzgarten-Sortiment, in den Fokus. Das Angebot richtet sich vor allem an junge, urbane Menschen. Der PopUp Store ist für die kommenden drei Monate in der Kölner Breite Straße 161 geöffnet