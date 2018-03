Netto:Schaltet das Licht aus

20.03.2018 Lebensmittel Praxis

Am 24. März 2018 schaltet Netto Marken-Discount in seinen bundesweit 19 Niederlassungen – d. h. in den Verwaltungsgebäuden und Logistikzentren – für eine Stunde das Licht aus. Damit nimmt der Lebensmittelhändler auch 2018 wieder an der WWF Earth Hour, der weltweit größten Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz, teil.

Anzeige

Unter dem Motto ‚Für einen lebendigen Planeten‘ will der Lebensmittelhändler Millioein Zeichen für den r Umwelt- und Klimaschutz setzen. Die weltweite Aktion der Netto-Partnerorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) findet in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal in Folge statt. Im vergangenen Jahr wurden mit über 7.000 teilnehmenden Städten aus 184 Ländern alle bisherigen Earth Hour Rekorde gebrochen und deutlich gemacht, wie global der Wunsch nach mehr Klimaschutz in der Gesellschaft verankert ist. In diesem Jahr soll besonders auf das aktuelle globale Artensterben aufmerksam gemacht werden – das größte seit der Zeit der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren.

„Wir sind stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder Teil der größten globalen Klimaschutzaktion zu sein und damit unser Engagement für den Umweltschutz zu verdeutlichen“, so Christina Stylianou, Netto-Unternehmenskommunikation. Durch die Teilnahme an der globalen Aktion verdeutlicht Netto Marken-Discount seine nachhaltige Unternehmensausrichtung und bekräftigt sein Bekenntnis zum verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen.