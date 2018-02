Fleisch-Star-Talente 2018:Das sind die Gewinner

23.02.2018 Lebensmittel Praxis

Heiko Felden und Patrick Jansen – diese beiden Nachwuchskräfte sind die Fleisch-Star-Talente 2018. Sie wurden auf dem 26. Deutschen Fleischkongress der Lebensmittel Praxis ausgezeichnet. Sie hatten sich dort gemeinsam mit den übrigen Finalisten dem Fachpublikum vorgestellt.

In der finalen Runde standen für die Kategorie Produktion auf der Bühne: Patrick Jansen (Rewe Nepomuck), Marcel Schöfer (Rewe in Köln-Bickendorf) und Stefanie Woborschil (Bedford, Osnabrück). Im Bereich Verkauf hatten sich Heiko Felden (Wasgau, Kirkel), Max Günther (Rewe Darmstadt) und Normann Rupprecht (Hieber‘s Frische Center Bad Krozingen) gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Die Entscheidung über die Nominierungen sind in einem zweitätigen Assessment-Center gefallen: Dort haben 20 Kandidaten ihr Fachwissen und ihre Teamfähigkeit und Beweis gestellt (siehe LP 1/18: „Auf Talentsuche“).