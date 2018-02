Aldi Süd:Discounter setzt auf manuelles Backen

05.02.2018 Lebensmittel Praxis

Unter dem Markennamen „Meine Backwelt“ bietet die Unternehmensgruppe jetzt ein erweitertes Brot- und Backwaren-Angebot an. Neben verschiedenen Brot- und Brötchen-Sorten beinhaltet das Backsystem nach Unternehmensangeben auch Convenience-Artikel.

. Je nach Standort umfasse das Sortiment bis zu 40 Artikel, die von den Mitarbeitern in der Filiale frisch gebacken werden. Aldi Süd rüstet in den nächsten Jahren seine Filialen sukzessive auf das Manuelle Backen um. Die Einführung des manuellen Backens bei Aldi Süd sei das Ergebnis von umfassenden Tests, die das Unternehmen seit 2015 durchgeführt habe. Dabei stelle das neue Ladenbaukonzept die Kundenbedürfnisse in den Vordergrund. Eine umfangreiche Auslage, viele Designelemente und eine warme Beleuchtung seien nur ein Teil der Neuerungen.

„Der Bereich Brot- und Backwaren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre bei uns zu einem wichtigen Sortimentsbereich entwickelt. Mit ‚Meine Backwelt‘ reagieren wir auf den Wunsch unserer Kunden nach einem vielfältigen Backwaren-Sortiment, dessen Frische jetzt durch den Blick in den Backraum erlebbar wird“, erklärt Lars Klein, stellvertretender Geschäftsführer im Zentraleinkauf und verantwortlich für den Frische-Bereich.