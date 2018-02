01.02.2018 Lebensmittel Praxis

Lars Badtke, bisher Bereichsgeschäftsführer der Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG in Essen, hat das Unternehmen verlassen. Seine Nachfolge tritt Thomas Harmuth an. Der 38-Jährige ist seit 2013 bei Aldi Nord und war zuletzt Zentraleinkäufer im Bereich Molkereiprodukte. Wie sein Vorgänger berichtet Harmuth an Rolf Buyle, Geschäftsführer Einkauf.