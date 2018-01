Konsum Dresden:Regionale Frische funktioniert

03.01.2018 Lebensmittel Praxis

Die Konsum Dresden eG erzielte 2016 mit 110,3 Mio. Euro den höchsten Umsatz seit 16 Jahren. Mit einem Frischeanteil von 54 Prozent beim Umsatz bestätige sich die Strategie des Konzepts der regionalen Frische, sagt Vorstandsvorsitzender Gunther Seifert (Foto l.)

Anzeige

Auf vergleichbarer Verkaufsraumfläche wuchs der Umsatz um 1,7 Prozent, die Flächenproduktivität stieg um 3,5 Prozent. „Fast 11 Mio. Einkäufe in unseren 34 Konsum- und Frida-Filialen sind ein klares Votum für unsere Werte wie Qualität und Regionalität“, so Roger Ulke, Vorstandsmitglied der Genossenschaft (Foto r.) Der Durchschnittsbon stieg um 3,6 Prozent. Auch Angebote wie Catering und Bringservice verzeichnen nach eigener Aussage einen Zuwachs im „guten zweistelligen Bereich“. Das Handelsunternehmen rechnet für das angelaufene Geschäftsjahr 2017 wiederum mit einem positiven Ergebnis. Die Genossenschaft wird in diesem Jahr ihren 130. Geburtstag feiern.