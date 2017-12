15.12.2017 Lebensmittel Praxis

wir verabschieden uns heute mit unserem Newsletter für dieses Jahr und starten wieder am 8. Januar 2018. Lebensmittelhandel und –hersteller blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr. Kernthemen wie z. B. Digitalisierung, Online-Handel und Lieferservice, Omnichannel aber auch neue stationäre Formate, Transparenz für Verbraucher, gesunde Ernährung sowie der bewusste Umgang mit Ressourcen, werden uns im kommenden Jahr weiter beschäftigen. Allerdings dürfte die Diskussion um eine Sonntagsöffnung an Heiligabend in zwölf Monaten wegfallen. Mit dieser Gewissheit wünscht Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, der Verlag der Lebensmittel Praxis besinnliche und frohe Feiertage, einen guten Rutsch und natürlich viel Erfolg sowie gute Geschäfte im neuen Jahr.