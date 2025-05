Die Oetker-Gruppe hat ihren Umsatz 2024 um 2,5 Prozent gesteigert. Besonders das Pizza-Geschäft und alkoholfreie Biere trugen zum Wachstum bei. Der Konzern investierte 343 Millionen Euro, vor allem in Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Die Geschichte von Dr. Oetker begann 1891 mit einer Apotheke in Bielefeld. Daraus entstand ein weltweit tätiges Familienunternehmen. Bildquelle: Dr. Oetker

Die Oetker-Gruppe hat im Jahr 2024 ihren Umsatz um 2,5 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro gesteigert. Das Jahresergebnis bezeichnete das Familienunternehmen laut einer Mitteilung als zufriedenstellend, ohne genauere Angaben zu machen. Der in Deutschland erzielte Umsatz der Oetker-Gruppe erhöhte sich um 1,9 Prozent auf rund 4 Milliarden Euro. Der Anteil des außerhalb Deutschlands erzielten Umsatzes ist mit 43,9 Prozent des Gesamtumsatzes leicht gestiegen.

Die konsumgüterorientierten Geschäftsbereiche Nahrungsmittel sowie Bier und alkoholfreie Getränke trugen nach Angaben des Unternehmens am stärksten zum Wachstum bei. Dr. Oetker Nahrungsmittel und Coppenrath & Wiese steigerten ihre Umsatzerlöse zusammen auf mehr als 4,2 Milliarden Euro. Besonders das Pizza- und Professional-Geschäft entwickelten sich den Angaben zufolge positiv. Die Radeberger Gruppe verzeichnete ein Umsatzplus von 3,6 Prozent, wobei vor allem die alkoholfreien Varianten Radeberger Alkoholfrei und Jever Fun deutliche Absatzzuwächse erzielten.

Der Geschäftsbereich Weitere Interessen wuchs um 1,0 Prozent auf 762 Millionen Euro. Der Getränke- und Lebensmittellieferdienst Flaschenpost sowie der IT-Dienstleister OEDIV steigerten den Angaben zufolge ihre Umsätze. Die gruppeneigenen Hotels hielten trotz Sanierungsarbeiten im Brenners Park-Hotel ihr Umsatzniveau, wie das Unternehmen mitteilte.

Oetker-Gruppe investiert in Nachhaltigkeit

Die Oetker-Gruppe investierte im vergangenen Jahr 343 Millionen Euro, ein Plus von 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Großteil der Investitionen floss mit 54 Prozent in den Bereich Dr. Oetker Nahrungsmittel, insbesondere in Innovationen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie den Ausbau internationaler Pizzawerke. Die Mitarbeiterzahl blieb mit 28.713 Beschäftigten weitgehend stabil.

Für das laufende Jahr 2025 erwartet die Oetker-Gruppe trotz geopolitischer Spannungen ein moderates Umsatzwachstum. Das Unternehmen plant, die Investitionen auf dem Niveau des Vorjahres fortzusetzen. Der Schwerpunkt soll weiterhin auf dem Ausbau von Innovationen, Digitalkompetenzen und Nachhaltigkeitsaktivitäten liegen.