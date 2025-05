Der Apetito-Konzern aus Rheine fokussiert sich auf drei Säulen: System-, Retail- und das Cateringgeschäft. Bildquelle: Apetito

Der Lebensmittelhersteller Apetito hat seinen Umsatz im Jahr 2024 um 8,5 Prozent auf 1,351 Milliarden Euro gesteigert. Dies teilte das Familienunternehmen aus dem westfälischen Rheine mit.

Der Apetito AG Konzern, der sich auf das System- und Retailgeschäft konzentriert, erzielte einen Umsatz von 959 Millionen Euro, wie das Unternehmen berichtete. Die Retailmarke Costa verzeichnete allerdings einen leichten Umsatzrückgang. Das Unternehmen führt dies auf ein verändertes Konsumentenverhalten zurück. Costa behauptet nach eigenen Angaben dennoch seine Marktführerschaft bei Naturfisch und Meeresfrüchten in Deutschland.

Der Apetito Catering Konzern steigerte seinen Umsatz um 12,4 Prozent auf 313,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. „Wir sind stolz darauf, dass die Diversität in den Geschäftsfeldern und die darauf abgestimmte Vielfalt unseres Angebots uns in die Lage versetzen, auch in schwierigen Zeiten zu wachsen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Jan-Peer Laabs in der Mitteilung.

Die Firmengruppe beschäftigte im Jahresdurchschnitt weltweit 12.649 Mitarbeiter. Davon entfielen 5.122 Mitarbeiter auf den Apetito AG Konzern und 7.529 Mitarbeiter auf den Apetito Catering Konzern. Das Unternehmen investierte im vergangenen Geschäftsjahr 67 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote liegt nach Unternehmensangaben bei 68 Prozent.