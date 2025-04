Mandy Lüdke übernimmt ab sofort die neu geschaffene Position des Chief Revenue Officers (CRO). Bildquelle: Nucao

Das Leipziger Schokoladen-Start-up Nucao hat Mandy Lüdke zur Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Die 37-jährige Vertriebsexpertin soll in der neu geschaffenen Position die strategische Expansion des Unternehmens vorantreiben und die Präsenz der Marke im Handel ausbauen, wie das Unternehmen mitteilte. Mit diesem Schritt will Nucao nach eigenen Angaben seine Wachstumsziele im deutschsprachigen Raum vorantreiben.

Lüdke bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Konsumgüterbranche mit. Ihre Karriere begann sie bei Mars Confectionery, wo sie sich zur National Key Account Managerin entwickelte und Handelskunden wie Rewe und Edeka betreute. Zuletzt verantwortete sie als Director Retail Sales bei New Flag den Markteintritt und die Expansion mehrerer Beauty-Marken im Drogeriebereich. Dort konnte sie nach eigenen Angaben den Umsatz innerhalb kurzer Zeit verdoppeln. „Nach sieben Jahren auf dem großen Tanker wollte ich mehr Dynamik und bin aufs Speedboat gewechselt“, erklärte Lüdke laut der Mitteilung.

Der Wechsel zu dem Schokoladen-Start-up war für die gebürtige Magdeburgerin eine bewusste Entscheidung. „Nucao hat sich von Anfang an getraut, anders zu sein und frischen Wind in die Branche zu bringen. Man kam einfach nicht an ihnen vorbei“, begründete sie ihren Schritt laut der Mitteilung. Der entscheidende Kontakt kam über eine ehemalige Kollegin zustande, die die Verbindung zum Chief Operating Officer Jannik Hense herstellte.

Nucao setzt auf Bio-Schokolade in Papierverpackung

Das 2016 von drei Wirtschaftsingenieuren gegründete Unternehmen vertreibt nach eigenen Angaben vegane Bio-Schokolade mit fairem Kakao in umweltfreundlichen Papierverpackungen. Die Produkte sind den Angaben zufolge in mehr als 11.000 Verkaufsstellen erhältlich. In ihrer neuen Position will Lüdke die Regalplätze und die Sichtbarkeit der Marke weiter ausbauen.

„Mit Mandy gewinnen wir eine echte Expertin mit langjährigem Branchen-Know-how und einem starken Netzwerk“, zitierte das Unternehmen Mitgründer Mathias Tholey. Jeder neue Regalplatz sei ein Statement für eine nachhaltige Schokoladenindustrie.