Führungswechsel: Jonas Forsell (links) löst Jörg Kehlen (rechts) als Finanzchef der Schwartauer Werke ab. Bildquelle: Schwartauer Werke

Die Schwartauer Werke haben einen Wechsel in der Geschäftsführung angekündigt. Der Finanzchef Jörg Kehlen (Foto, rechts) verlässt das Unternehmen zum 31. Oktober 2024 auf eigenen Wunsch. Das teilt der Konfitüren- und Müsliriegelhersteller mit. Sein Nachfolger wird Jonas Forsell (Foto, links), der von der Muttergesellschaft Hero-Gruppe zu den Schwartauer Werken wechselt.

Neuer Finanzchef mit Skandinavien-Erfahrung

Kehlen war seit Januar 2022 als Geschäftsführer der Schwartauer Werke tätig. Nach Angaben des Unternehmens hat er in dieser Zeit die Einführung des neuen SAP-Systems Anfang 2024 verantwortet. „Jörg Kehlen hat die Schwartauer Werke erfolgreich durch die herausfordernden Jahre der Pandemie und Inflation geführt und uns finanziell sicher für die Zukunft aufgestellt“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung, Markus Kohrs-Lichte.

Der neue Finanzchef Forsell ist 53 Jahre alt und arbeitete in den vergangenen zwei Jahren als Finanzchef für die nordischen Länder und Nordeuropa bei der Hero-Gruppe. Zuvor war er nach Unternehmensangaben in gleicher Position bei Sharp Business Systems tätig und arbeitete als Finanzdirektor bei Johnson & Johnson in Schweden. „Ich freue mich, gemeinsam mit der Geschäftsführung und allen Kolleginnen und Kollegen die Marktführerschaft im Bereich Konfitüre und Müsliriegel weiter zu stärken“, sagt Forsell.

Die Schwartauer Werke beschäftigen nach eigenen Angaben rund 960 Mitarbeiter in drei Werken und erzielten im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von mehr als 380 Millionen Euro. Das 1899 gegründete Unternehmen gehört seit 2002 zur schweizerischen Hero-Gruppe, die sich im Besitz der Familie Oetker befindet. Zu den bekanntesten Marken der Schwartauer Werke zählen Schwartau Extra, Samt, Corny und Mövenpick Gourmet-Fruchtaufstriche.