Neue Spitze: Sebastian Neubert wird kaufmännischen Geschäftsführer bei Hengstenberg. Bildquelle: Hengstenberg

Sebastian Neubert (Foto) übernimmt ab dem 4. November 2024 die Position des kaufmännischen Geschäftsführers bei der Hengstenberg Gruppe. Er löst damit Henri Pillot ab, der das Unternehmen nach eigener Entscheidung verlässt.

Neubert blickt auf eine lange Karriere in Leitungsfunktionen zurück, in denen er Expertise in Controlling, Buchhaltung, Logistik und Produktion erwarb. Er sammelte umfangreiche Erfahrung in der Lebensmittelbranche, unter anderem bei der Hipp-Gruppe. Zuletzt war er bei der Cafea GmbH als Geschäftsführer für die Koordination und Steuerung von acht internationalen Standorten verantwortlich.

„Mit Sebastian Neubert gewinnen wir einen erfahrenen Manager, der unsere Wachstumsstrategie weiter vorantreiben und neue Impulse setzen wird. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen umfassenden Fachkenntnissen und Führungsqualitäten zusammen mit Herrn Aymeric de La Fouchardière, dem CEO der Gruppe, maßgeblich zur Weiterentwicklung von Hengstenberg beitragen wird“, so Albrecht Hengstenberg, Vorsitzender des Verwaltungsrats.