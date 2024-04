Wie Unternehmenssprecher Ulrich Biene diesem Magazin bestätigte, wird Michael Huber (74) nach 29-jähriger Tätigkeit als Generalbevollmächtigter zum Jahresende ausscheiden. Dr. Volker Kuhl (60) übernimmt - wie lange angekündigt - die Gesamtverantwortung in der Führung der Brauerei von Michael Huber. Über seine künftige Funktionsbezeichnung gibt es noch keine Angaben. Fabian Veltins (34) ist in sechster Generation als Prokurist im Unternehmen aktiv und lernt seit Sommer 2022 das Familienunternehmen in allen Bereichen kennen. Seine künftigen Aufgaben sind noch nicht definiert. Er ist der Neffe von Inhaberin Susanne Veltins.