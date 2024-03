Nach einer Preiserhöhung im September 2023 wird Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP) auch in diesem Jahr die Preise erhöhen. Dies kündigte Florian von Salzen (Foto), Geschäftsführer Commercial CCEP Deutschland, gegenüber der Lebensmittel Praxis an.

„Wir werden in diesem Jahr unsere Preise anpassen. Unsere Kosten beispielsweise für Zutaten, Verpackungsmaterialien und Dienstleistungen sind weiterhin hoch und wir investieren in Deutschland auf hohem Niveau – in die Markenpräsenz und Shopper-Ansprache, in das regionale Produktions- und Logistiknetzwerk sowie in nachhaltigere Verpackungen“, so von Salzen.

Dem AfG-Marktführer sei es aber wichtig, bezahlbar zu bleiben und möglichst viele Konsumenten zu erreichen. „Unsere Preisstrategie ist langfristig ausgerichtet und nicht nur an Kosten orientiert. Wir achten auch auf das wirtschaftliche Umfeld und wollen erschwinglich bleiben und möglichst viele Haushalte erreichen. Man darf aber nicht vergessen, es gibt auch einen Premium-Trend wie beispielsweise das Glas-Wachstum gezeigt hat“, sagt von Salzen weiter.

Mit 4,1 Milliarden Litern Absatz hat das größte deutsche Getränkeunternehmen 2023 einen Rekord erzielt. Auch den Umsatz konnte CCEP DE im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent steigern. Diese Zahlen seien nicht nur auf den „Edeka-Effekt“ zurückzuführen. Vielmehr sei man über alle Kanäle gewachsen. 2022 kam es aufgrund von Konditionsstreitereien zu zeitweisen Auslistungen bei der Edeka, die das Geschäft von Coca-Cola in 2023 nicht mehr belasteten.

Für das laufende Jahr mit der Fußball-Europameisterschaft zeigt sich von Salzen ebenfalls optimistisch. Das gesamte Interview lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Lebensmittel Praxis.