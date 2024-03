Das Europäische Parlament hat der so genannten Green Claims Directive zugestimmt. Die geplante Richtlinie ergänzt das Greenwashing-Verbot in der Europäischen Union. Sie legt einen klaren Rahmen fest, wie Unternehmen die Umweltvorteile ihrer Produkte zukünftig belegen müssen.

So sollen laut dem Vorhaben Umweltlabel, die auf keinem zertifizierten Prüfsystem basieren, nicht mehr erlaubt sein. Darüber hinaus müssen Versprechen über in der Zukunft in Aussicht gestellte Umweltleistungen von den Unternehmen schlüssig nachgewiesen werden.