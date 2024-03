PepsiCo und Vytal ziehen in Sachen Nachhaltigkeit an einem Strang. Mit einer neuen Mehrweg-Lösung sollen die operativen Prozesse im Away-From-Home-Segment skalierbar werden.

In einer langfristig angelegten Initiative haben PepsiCo, einer der weltweit führenden Hersteller von Lebensmitteln und Getränken, und Vytal, ein global erfolgreicher Innovator im Bereich der Kreislaufwirtschaft und Softwarebasierten Mehrweglösungen ihre Kräfte gebündelt, um noch stärker gemeinsam im Away-From-Home-Segment zu wachsen. Der Vytal-Pepsi-Cup ist die Mehrweg-Lösung, in der sich messbare Nachhaltigkeit mit digitalen Erlebnissen verbinde, teilen die beiden Partner mit. Der neue Becher mit dem Pepsi-Logo nutzt zwei Tracking-Technologien: ein individueller QR-Code für die Interaktion mit dem Kunden und ein RFID-Tag für skalierbare operative Prozesse. Durch die Einführung eines rückführbaren Bechersystems, das über QSR-Partner (Quick-Service-Restaurant-Partner) von PepsiCo in Deutschland zugänglich gemacht wird, setzen beide Unternehmen nach eigenen Angaben neue Maßstäbe in der Branche. In den nächsten zwei Jahren würden 100.000 der gebrandeten Becher in die Märkte eingeführt.

Die Einführung der PepsiCo-Vytal-Mehrwegbecher sei ein klares Bekenntnis beider Unternehmen zu nachhaltiger Innovation und unterstreiche ihre gemeinsame Verpflichtung, den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Zukunft zu beschleunigen. Die Becher werden zunächst über Pizza Hut und anderen QSR eingeführt. Verbraucher können sich über die Vytal-App registrieren und den Becher an einem der Vytal-Partnerstandorte in Deutschland zurückgeben. „Diese Partnerschaft unterstreicht unser anhaltendes Engagement für die pep+ Agenda und unterstützt gleichzeitig unsere Geschäftsziele“, erläutert Torben Nielsen, Geschäftsführer von PepsiCo DACH. „Durch die Kooperation mit Vytal intensivieren wir nicht nur die Ausrichtung auf das Away-from-Home-Segment, sondern initiieren auch wirkungsvolle Veränderungen, die effektiv zur Minimierung von Plastikabfällen beitragen.“ Dr. Josephine Kreische, Geschäftsführerin von Vytal, fügt hinzu: „Um einen wirklichen Beitrag zum Schutz der Ökosysteme zu leisten, muss Mehrweg in der Masse funktionieren. Dazu braucht es echte Mehrwerte für die Endkunden und einen innovativen, skalierbaren Ansatz. Die Kooperation mit PepsiCo ermöglicht genau dies und schafft für QSRs und die Event- und Entertainmentindustrie völlig neue Möglichkeiten.“

Durch die Kombination von QR-Codes und RFID-Tags ermögliche das System eine nahtlose Kundeninteraktion. Der Vytal-Pepsi-Cup sei der erste smarte, gebrandete und recycelbare Open Loop-Becher.