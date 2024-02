Zur Zukunft der Marken der seit November insolventen Koblenzer Brauerei wurden wichtige Weichen gestellt. Die Bitburger Brauerei wird Königsbacher und Nette künftig selbst in Bitburg brauen. Der lokal ansässige Mineralbrunnen Rhenser übernimmt die Biermarke Koblenzer.

Königsbacher und Nette waren bislang im Lohnbrauverfahren von der Koblenzer Brauerei gebraut und abgefüllt wurden. Seit 2010 hält Bitburger die Marken- und Vertriebsrechte an Könisgbacher und Nette. Mit der an den Standort Bitburg verlagerten Produktion liegen künftig Herstellung, Abfüllung und Vertrieb in einer Hand bei der Bitburger Brauerei. Erst im Mai 2021 hatten Bitburger und die Koblenzer Brauerei ihren seit 2010 bestehenden Produktionsvertrag langfristig verlängert.

Christian Berentzen (Foto), Geschäftsführer der Rhenser Mineralbrunnen, kündigte an, dass drei Koblenzer Biersorten fortgeführt und mit einer verbesserten Rezeptur ausgestattet werden sollen. Eine davon werde eine Kombination aus einer Koblenzer Biersorte und der Rhenser Limonade Silvetta sein. Die Bereiche Logistik, Vertrieb und Kommunikation für Bier und Mineralwasser werden aus Rhens gesteuert. Mit der Übernahme wolle er beim Erhalt einer regionalen Markenvielfalt helfen, so Berentzen.