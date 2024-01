Der Lebensmittelkonzern Unilever will sich von zahlreichen Beschäftigten am Standort Auerbach im Vogtland trennen. 2024 würden 80 Stellen abgebaut, bestätigt Unternehmenssprecherin Carolin Weber. Zurzeit arbeiteten dort 175 Menschen.

Den Stellenabbau begründet Carolin Weber mit einer sinkende Nachfrage nach solchen Trockenprodukten, wie sie in Auerbach produziert werden.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sprach von einem Schock für die Beschäftigten und sorgt sich vor einer Schließung auf Raten.

NGG-Sprecher Thomas Lißner warf dem Unternehmen vor, es wolle sich aus Renditegründen scheibchenweise von der Belegschaft trennen. Er forderte das Unternehmen auf, die Entscheidung solle noch einmal geprüft werden. Alternativen für den Standort müssten entwickelt werden, so Lißner. In den kommenden Wochen will die Gewerkschaft das Unternehmen mit einer Kampagne unter Druck setzen, kündigte er an.